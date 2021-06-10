ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية نمو احتياطات صندوق الرفاه الوطني الروسي في مايو الماضي بواقع 3.5 مليار دولار، إلى مستوى 189.4 مليار دولار.



وأفادت البيانات بأن احتياطات الصندوق الروسي الآخر، الصندوق السيادي، نمت بواقع 113 مليار روبل، إلى 13.938 تريليون روبل، وذلك عند تقديرها بالعملة الروسية.

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وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدّست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.



