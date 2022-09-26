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ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الأردن 1.4% العام الماضي

 
الإثنين، 26-09-2022 03:38 م

ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الأردن 1.4% العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة من 1551 (ك.و.س) عام 2020 إلى 1572 (ك.و.س) العام الماضي 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

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وبحسب إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد 19224 (ج.و.س) العام الماضي، مقارنة مع 18813.6 (ج.و.س) عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 2.18 %.

وأشارت الاحصائيات الى ارتفاع الطاقة الكهربائية المستوردة من 380.6 (ج.و.س) إلى 394.8 (ج.و.س) العام الماضي بنسبة نمو بلغت 3.73 %.


وانخفضت نسبة الفاقد الكهربائي للتوزيع من 13.48 % الى 13.32 %، كما انخفضت الاستطاعة التوليدية (مصادر الطاقة التقليدية) من 4000 الى 3997، فيما ارتفعت من مصادر الطاقة المتجددة من 1424 الى 1579 (ج.و.س) بنسبة نمو بلغت 10.88 %.

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