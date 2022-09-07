وزير الاستثمار: تنظيم البيئة الاستثمارية يحاكي أفضل الممارسات العالمية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار خيري عمرو، الأربعاء، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.

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وبحسب بيان صدر عن غرفة صناعة عمان، أشار عمرو خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إلى أن القطاع الصناعي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.



وبين أن الوزارة حريصة على التشاور مع غرف الصناعة بشأن الأنظمة الخاصة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات نظرهم للخروج بتعليمات وأنظمة تسهل تطبيقه.



وقال إن "هناك العديد من الوزارات والمؤسسات التي لها صلة بالقانون، ويجب أن تكون كوادرها مطلعة على تفاصيل القانون بما يضمن تطبيقه على الوجه الأمثل".

