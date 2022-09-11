ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة الإحصاءات العامة إنه بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( التضخم ) للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 106.07 مقابل 102.14 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.85%.وبينت الدائرة أن معدل التضخم لشهر آب الماضي وصل الى 108.18 مقابل 102.68 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.36%.وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.59%، النقل بنسبة 6.89%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة و الترفيه بنسبة 14.2% والصحة بنسبة 6.97%.ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 20.97%، النقل بنسبة 5.80%، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 10.15%، الإيجارات بنسبة 1.59% والثقافة و الترفيه بنسبة 8.14%.