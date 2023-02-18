استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت نتائج استطلاع جديد أجراه "مؤشر ابسوس العالمي" أن ارتفاع معدلات التضخم المستمرة ما زالت تتصدر قائمة أكثر ما أقلق العالم، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

اضافة اعلان



وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري في 25 دولة، واطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن 40% من المستطلعين قالوا إن التضخم ما زال يقلقهم، وأن المستقبل ما زال غير واضح حيال هذا الأمر.



ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.



ويعتقد 31% من المستطلعين أن عدم المساواة الاجتماعية أكثر ما يقلقهم، مبينين أن عدم العدالة ما زالت منتشرة، وأن هذا حرمهم من حقوقهم، إلى جانب ما سببه لهم من فقر وصل لمراحل متقدمة أجبرهم على الاستدانة.



وحول البطالة، بين 27% من المستطلعين أن فقدان فرص العمل هو الهاجس الأكبر الذي يواجههم، وأنهم قد يجبرون على العمل مقابل مبالغ رمزية.



26% من المستطلعين قالوا إن الجريمة والعنف ما زال يقلقهم، وأن منظومة الأمن في بلدانهم مازالت غير قادرة بشكل كامل على ضبط الأمور بما يضمن تحقيق حماية كاملة.



وجاء الفساد المالي في آخر قائمة ما يقلق العالم، حيث بيّن 24% أن الفساد ما زال منتشراً، وهو ما يقلقهم حيال حصولهم على حقوقهم المالية والسياسية.

وتم إجراء الاستطلاع في كل من :



السعودية

اندونيسيا

الهند

ماليزيا

أستراليا

المكسيك

تايلاند

برازيل

كولومبيا

إيطاليا

ألمانيا

كندا

إسبانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

هولندا

فرنسا

اليابان

تركيا

بريطانيا

بولندا

هنغاريا

بيرو

جنوب أفريقيا

الأرجنتين

