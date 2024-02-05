الدولار يرتفع لمستويات جديدة

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية، اليوم الاثنين، مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأميركي.

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وانخفض الين والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى المستويات في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، كما هبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.07675 دولار.



وسجلت العملة الموحدة 1.0782 دولار في أحدث التعاملات.



وتراجع الجنيه الإسترليني 0.18 % إلى 1.2610 دولار بعدما انخفض في وقت سابق إلى 1.25985 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 يناير.

