استقرار على أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.



وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7%، وتراجعا 2% يوم الجمعة الماضية، بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

