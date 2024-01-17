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الأربعاء، 17-01-2024 08:51 ص

أسعار النفط تتراجع مع تعويض ارتفاع الدولار

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من الخسائر.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 77.93 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا بما يعادل 0.59 % إلى 71.97 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف أمس الثلاثاء، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.

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