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57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

الثلاثاء، 16-01-2024 09:22 ص

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 % إلى 78.27 دولار للبرميل، وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل، بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيداً عن جنوب البحر الأحمر، بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

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