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الثلاثاء، 30-01-2024 02:01 م

اقتصاد ألمانيا ينكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2023

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الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.

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وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشيا مع توقعات محللين .


وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 % على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.


وكان الاقتصاد الألماني حقق معدل نمو بنسبة 1.8 % و3.2 % في عامي 2022 و2021 على التوالي، بعد أن انكمش في عام 2020 بنسبة 3.8% بسبب جائحة كورونا.


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