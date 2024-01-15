التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ يناير 2022

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 23 شهرا، وبالمقارنة مع 1.7% كان قد سجلها في نوفمبر الماضي.

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وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5%.



وزادت أسعار المواد الغذائية 1.2% في ديسمبر، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 % بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

