الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-01-2024 01:08 م

أسهم أوروبا تنخفض مع انحسار توقعات خفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونغلي بفضل بيانات متفائلة.اضافة اعلان


وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 %، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخرا لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

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