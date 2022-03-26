الأرجنتين: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لبلادنا

الوكيل الاخباري- رحب وزير الاقتصاد الأرجنتيني، بموافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق بشأن ديون الأرجنتين، معتبرا إياه "خطوة إلى الأمام" من أجل "استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي" للبلاد.

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وقال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان لوكالة "فرانس برس" في باريس إن: "هذه خطوة مهمة للأمام للأرجنتين في عملية استقرار الاقتصاد الكلي، ما يسمح للبلاد بمواصلة تهيئة الظروف لتكون قادرة على مواصلة الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده".



واعتبر غوزمان الذي التقى في فرنسا مع نادي باريس والوكالة الدولية للطاقة، أن "إعادة تمويل ديون 2018 و2019 سيتيح قدرا أكبر من الاستقرار وسيحفز نمو الاستثمار وكذلك استعادة الوظائف والإنتاج".



ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة على اتفاق تم التوصل إليه في أوائل مارس مع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بشأن برنامج لإعادة هيكلة ديونها بنحو 44 مليار دولار.



وأبرمت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي في 3 مارس اتفاقا بشأن برنامج إعادة تمويل دين يقارب 45 مليار دولار، يعود إلى قرض قياسي حصلت عليه الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة ماوريسيو ماكري عام 2018.



وقبل هذا الاتفاق، كانت الأرجنتين تواجه خطر التخلف عن السداد.

روسيا اليوم