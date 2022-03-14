الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

أسعار الذهب محليا

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

ارتفاع بالأسعار و أجور منخفضة .. مطالبات برفع رواتب العمال

الإثنين، 14-03-2022 10:20 ص

الإمارات تستهدف جذب 150 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعات الاقتصاد الجديد

155275375111224500


الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030.

وأضاف أن الإمارات تدعم كل الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري، وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وانطلقت أعمال المنتدى في 11 الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.

وقال بن طوق إن "الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة، تم تطبيق جزء كبير منها"، مشيرا إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسة، من أبرزها الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت مركزا رياديا عالميا على صعيد الاستراتيجيات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى عملها على ترسيخ ثقافة النمو الأخضر في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
622f086c4236043dfa7041d5

مصر.. الكشف عن سبب ارتفاع سعر اللحوم بشكل مبالغ

622f04554236042f186d65b7

روسيا تفرض حظرا على استيراد منتجات فرنسية

622f00004236047f43179bcf

مصر.. قرارات عاجلة قبل شهر رمضان لمحاربة الغلاء

622ef18b4236042fe3063d4f

غازبروم الروسية تواصل ضخ الوقود الأزرق عبر أوكرانيا إلى أوروبا

bb7b05a6d2c9ae971955d47b3de2bf41

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

استراليا

أستراليا تفرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

أخبار متعلقة
شراء-عقار-في-بريطانيا

الصفقات العقارية بالخليج ترتفع 52% إلى 137.4 مليار دولار في 2021

622349e64236044bea1ccddc

الكشف عن حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم

44-7

في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة.. هل الاقتصاد الروسي معرّضٌ للانهيار حقًا؟

41791293_303

الكرملين: الواقع الاقتصادي لروسيا تغير‎‎

187e65b5-22c3-4382-8c9b-12dc4c7161da_16x9_1200x676

الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتأمين الصادرات

4-54

صادرات الإمارات غير النفطية تقفز خلال 2021 بنسبة 27%