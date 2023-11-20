الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لحماية الأطفال بغزة ووقف إطلاق النار

أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

الملكة: الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء الأبطال

الصحة بغزة: 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة

بيومهم العالمي .. 880 طفلا فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

الخارجية توضح بشأن المواطنة الأردنية التي تم توقيفها بولاية بنسيلفانيا الأمريكية

صحة غزة: لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم

فيديو - لحظة وصول معدات المستشفى الميداني الأردني 2 لغزة

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

ولي العهد يصل مطار العريش - صور

عاجل

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لحماية الأطفال بغزة ووقف إطلاق النار

الإثنين، 20-11-2023 04:37 م

الأرجنتين قد تتحول إلى الدولار الأمريكي بعد نتائج الانتخابات

تنزيل (9)


الوكيل الاخباري- قد تتخلى الأرجنتين عن البيزو وتنضم إلى الدول التسع التي تستخدم الدولار كعملة رسمية لها، لتصبح أول دولة بعد 14 عاما تتحول إلى الدولار والأكبر في التاريخ.

وبعد فوز السياسي اليميني المتطرف خافيير مايلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين يوم أمس الأحد، وعقب توليه منصبه في 10 ديسمبر المقبل، يعتزم إلغاء البنك المركزي وتنفيذ الدولرة والخصخصة على نطاق واسع في البلاد، وإذا تحققت خطط الأرجنتين للتخلي عن عملتها الخاصة، فسوف تصبح الدولة العاشرة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي.

اضافة اعلان

 

إضافة إلى الولايات المتحدة التي يستخدم فيها الدولار بالفعل على المستوى الرسمي، يتم استخدام العملة الأمريكية من قبل بنما (منذ عام 1904)، وفي ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو (منذ عام 1944)، وفي تيمور الشرقية والإكوادور (منذ عام 2000)، وفي السلفادور (منذ عام 2001)، وكان آخر تحول إلى الدولار في زيمبابوي (في عام 2009).

وعلى هذا فإن الأرجنتين، إذا تمكنت من بدء التحول في ديسمبر فستصبح أول دولة منذ 14 عاما، كما ستصبح أكبر ولاية قضائية بعد الولايات المتحدة تستخدم الدولار كعملة، وقد بلغ ناتجها الإجمالي في نهاية العام الماضي 633 مليار دولار، أو ما يقرب من 5.5 من أكبر اقتصاد في الوقت الحالي من الدول التي تحولت إلى الدولار: الإكوادور (115 مليار دولار)، وأكثر 30 مرة من اقتصاد زيمبابوي (20.7 مليار دولار).

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
2023-11-20_08-32-12_851597

الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

elaosboa97036

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

محروقات

توضيح حول اسعار البنزين والكاز بالاردن الشهر القادم

002020

النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بخفض أعمق لإنتاج أوبك+

image (9)

بورصة عمان تغلق تعاملاتها على انخفاض

تنزيل (1)

بيسكوف: كان هناك خطر حدوث انهيار اقتصادي في روسيا بعد بدء العقوبات لكن تم تجنبه

أخبار متعلقة
2023-11-20_08-32-12_851597

الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

22122

النفط يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يسجل عند 80.6 دولارا للبرميل

2225255

انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 80 دولاراً للبرميل

11

مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

222

ارتفاع أسعار النفط اليوم

149385

النفط يتراجع اليوم وسط مخاوف من انكماش الطلب في الصين وأميركا