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الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

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الأحد، 12-06-2022 02:47 م

الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت أرقام رسمية أن الأردنيين نفذوا حوالات بعملة الدولار أيار الماضي بقيمة ( 2.396.539) دولار .

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وقالت أرقام البنك المركزي، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن عدد الحوالات التي تمت بالدولار وصلت إلى (2386) حوالة، لتتصدر قائمة الحوالات بالعملات الأجنبية التي أجراها الأردنيون الشهر الماضي.


وأشارت البيانات أن قيمة الحوالات التي كانت بعملة اليورو بلغت (161.583) يورو، بعدد وصل إلى (244) حوالة، والتي تمت بعملة الجنيه الاسترليني بلغت (7367) جنية ، بعدد وصل إلى (54) حوالة.

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