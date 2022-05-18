الريال اليمني يتحسن أمام الدولار بعد تمديد وديعة سعودية لدى البنك المركزي

الوكيل الاخباري- قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن إن الريال اليمني سجل تحسنا ملحوظا أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق، وذلك بعد تمديد السعودية فترة وديعة لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.



وقال صرافون ومتعاملون لرويترز إن تحسنا نسبيا طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق السوداء الموازية عقب إعلان البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن أمس الاثنين عن موافقة السعودية على تحويل مبلغ 174 مليون دولار لحساب البنك، وهي الدفعة الأخيرة من الوديعة التي سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك والبالغة ملياري دولار.



وقالت وزارة المالية السعودية إنه تم تمديد فترة إيداع الوديعة وإن "هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال".

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