الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - اوضحت بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ إيكونوميست إمباكت، أن الأردن احتل المرتبة 7 عربيا في مؤشر الأمن الغذائي بدرجة 64,6 والمرتبة 49 عالمياً.
وحسب البيانات، فقد تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، فيما كانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0، حيث يقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة.
وأثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.
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ويوضح المؤشر أن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة وممولة تمويلًا جيدًا لديها مستويات أعلى من الجوع. ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودة. ومن الدول العربية التي كانت الأسوء على المؤشر عالميا وعربيا هي اليمن، السودان، وسوريا.
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