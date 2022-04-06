الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - اوضحت بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ إيكونوميست إمباكت، أن الأردن احتل المرتبة 7 عربيا في مؤشر الأمن الغذائي بدرجة 64,6 والمرتبة 49 عالمياً.

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وحسب البيانات، فقد تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، فيما كانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0، حيث يقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة.



وأثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.