الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 02:47 م

وزير الاستثمار يلتقي سفراء مصر والهند

8739fba5-75ab-4cf5-8b32-ec55f651c0de


الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو اليوم في لقائين منفصلين مع سفير جمهورية مصر العربية محمد سمير، وسفير جمهورية الهند انور حليم، العلاقات الثنائية مع كلا البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات خاصة الاستثمارية، ودور وزارة الاستثمار في تعميق وتطوير هذه العلاقات.

اضافة اعلان


وجرى خلال اللقائين إستعراض خطط وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، مع التأكيد على تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين من الجنسية المصرية والهندية الراغبين في توجيه إستثماراتهم إلى الأردن.


حضر كلا اللقائين أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنه.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
b64b0eed65dee24689b0179dcf3bd8a2

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

1974178

انخفاض اليورو أمام الإسترليني والدولار

tbl_articles_article_30564_420665f261d-45a8-4d97-9756-278cb6b6421b

أسعار القمح تقترب من المستويات القياسية المسجلة في 2008

140

أزمة وقود خانقة في صنعاء

42536_6_1554026987

مذكرة تعاون بين المناطق الحرة والتنموية والمحاسبين القانونيين

140-021753-european-bourses-the-best-performance_700x400

الأسهم الأوروبية تنخفض إلى أقل مستوى في عام مع احتمال حظر النفط الروسي

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

مقترح لتحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة

FMHlkGYXoAALxGy

وزير الاستثمار يلتقي السفير الايرلندي لدى المملكة

274118211_3117622205182075_4009779299450205883_n

الحكومة تستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية

WhatsApp Image 2022-02-09 at 4.03.19 PM

عمرو والسفير الياباني يبحثان سبل تطوير العلاقات الاستثمارية

20655e16-9140-486c-8c3e-8b8da74c5bde

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

61ffabb4504c9

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي