وزير الاستثمار يلتقي سفراء مصر والهند

الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو اليوم في لقائين منفصلين مع سفير جمهورية مصر العربية محمد سمير، وسفير جمهورية الهند انور حليم، العلاقات الثنائية مع كلا البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات خاصة الاستثمارية، ودور وزارة الاستثمار في تعميق وتطوير هذه العلاقات.

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وجرى خلال اللقائين إستعراض خطط وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها، مع التأكيد على تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين من الجنسية المصرية والهندية الراغبين في توجيه إستثماراتهم إلى الأردن.



حضر كلا اللقائين أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنه.