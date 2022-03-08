بحث تعزيز علاقات الأردن ومصر الاقتصادية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي مع السفير المصري لدى المملكة محمد سمير، آفاق التعاون بالعديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للبلدين، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

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وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد الكباريتي رغبة القطاع التجاري بتطوير علاقاته الثنائية مع نظيره المصري لمستويات تنعكس على مبادلات البلدين التجارية، مشددا على ضرورة إزالة أية قيود تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.



وأشار إلى أن غرفة تجارة الاردن ستقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لعقد لقاء يجمع مجتمع الأعمال في البلدين، مقترحا أن يكون بعد نهاية شهر رمضان الفضيل.



كما أكد الكباريتي ضرورة البناء على نتائج وتوصيات اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة والتي عقدت الشهر الماضي بالقاهرة، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين.



بدوره، أكد السفير المصري أهمية استمرار التنسيق بين الطرفين لخدمة البلدين الشقيقين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما وبما يحقق مصالحهما الاقتصادية.



وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الاتفاق على أن تقوم الغرفة والسفارة بتبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة في البلدين لتشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري.



وحضر اللقاء، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، فراس سلطان وجمال عبدالمولى وبهجت حمدان، والممثل التجاري ورئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة المصرية منى عبود.





