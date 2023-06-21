الأردن السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية

الوكيل الإخباري - جاء الأردن بالمرتبة السادسة عربيا ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2023، ليحتل المرتبة 54 عالميا، ضمن 64 دولة يرصدها المؤشر، مرتفعا عما سجله العام الماضي المرتبة 56.

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وبين التقرير الصادر، عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يصدر سنوياً ويصنف الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار، أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردن تتمثل بالمخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على سلاسل التوريد، وأسعار الطاقة والغذاء، واستمرار عبء اللاجئين السوريين بشكل خاص بالنظر إلى انخفاض حجم المنح الدولية إلى تلبية احتياجاتهم التنموية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.



وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة في مؤشر الأداء الاقتصادي جاء في المرتبة 63، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 62 على المستوى العالمي.



وفيما يخص محور البنية التحتية، فقد تقدم الأردن نقطتين من المرتبة 55 العام الماضي إلى المرتبة 53 العام الحالي، وفي محور مؤشر الكفاءة الحكومية، تقدم الأردن 3 نقاط من المرتبة 44 إلى المرتبة 41 ، وضمن مؤشر كفاءة الأعمال تقدم 9 نقاط من المرتبة 45 الى المرتبة 36 عالميا.



وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي للعام 2023، لتحتل المركز العاشر عالميا تبعتها قطر لتأتي في المركز الثاني على قائمة الدول العربية والمركز الـ12 في القائمة العالمية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربياً والـ17 عالميا.



وجاءت الدنمارك في المركز الأول عالمياً على قائمة التنافسية العالمية لهذا العام للسنة الثانية على التوالي، لتتبعها أيرلندا في المركز الثاني، ومن ثم سويسرا في المركز الثالث.