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السبت، 03-06-2023 11:06 ص

الذهب عالمياً يغلق تداولات الاسبوع على انخفاض

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً في ختام تداولات يوم أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف الامريكية ‏الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏اضافة اعلان


وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل ‏نيسان.‏

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع ‏إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عاما عند 3.4٪ في نيسان.‏

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الآجلة 10 سنوات، ‏وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو ‏بايدن لرفع سقف ديون البلاد.

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