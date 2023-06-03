الذهب عالمياً يغلق تداولات الاسبوع على انخفاض

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

انخفضت أسعار الذهب عالمياً في ختام تداولات يوم أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف الامريكية ‏الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل ‏نيسان.‏وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع ‏إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عاما عند 3.4٪ في نيسان.‏وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الآجلة 10 سنوات، ‏وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو ‏بايدن لرفع سقف ديون البلاد.