الذهب عالمياً يغلق تداولات الاسبوع على انخفاض

الوكيل الاخباري -
انخفضت أسعار الذهب عالمياً في ختام تداولات يوم أمس الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف الامريكية الأفضل من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان
وتراجعت عقود الذهب بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل نيسان.
وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 339.000 في أيار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 190.000، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7٪ من أدنى مستوى له في 53 عاما عند 3.4٪ في نيسان.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الآجلة 10 سنوات، وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.
كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر تشريعاً بموافقة الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون البلاد.