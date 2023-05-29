ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، الاثنين، أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، ونمو التعاون بين البلدين في قطاعات حيوية متعددة، وبما فيها التبادل التجاري الذي شهد العام الماضي ارتفاعاً بحوالي 58%.

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وبحث الوزيران، في اتصال هاتفي، سبل المضي بعلاقات الصداقة بين البلدين نحو آفاق أوسع من التعاون الذي يحقق الفائدة المشتركة، ويبني على علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بينهما.



وبحث الصفدي وأوريسكو أيضاً القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهد العربي للإسهام في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في الجهود المستهدفة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.

