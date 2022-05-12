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الخميس، 12-05-2022 10:28 ص

الأردن شارك بملتقى استعرض إمكانية زيادة التبادل التجاري مع الدول الافريقية

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الوكيل الإخباري - شارك وفد من غرفتي صناعة الأردن وعمان في الملتقى الاستثماري الأفريقي العربي الذي أقيم الأربعاء الماضي في العاصمة الجزائرية.

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وقالت غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي الخميس إن الملتقى حضره السفير الأردني في الجزائر شاكر العموش ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومدير الترويج في شركة بيت التصدير خالد الصعوب، بالإضافة لصناعيين أردنيين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية من الجزائر وعدد من الدول العربية والافريقية.

 

وقال الجغبير، أن الملتقى بحث فرص التقارب الاستثماري بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وشمال أفريقيا مع الدول في القارة الإفريقية بشكل عام.


ولفت إلى أن الملتقى استعرض سبل إمكانية زيادة التبادل التجاري مع الدول الافريقية، مشيرا إلى أن الملتقى ناقش أيضا الفرص الاستثمارية وعوامل تنمية الصادرات بين الدول.


وعلى ذات الصعيد، التقى الوفد الأردني رئيس جمعية رجال الأعمال الجزائريين، حيث تم بحث أوجه التعاون وتنمية العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
 

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