السفير الهولندي في عمّان : الاردن شريك رئيسي

الوكيل الإخباري - أكد السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، اهمية الشراكة القائمة بين الأردن وهولندا، خاصة فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الذي تعتبر بلاده الأردن شريكا رئيسيا فيه.

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وقال بمناسبة اليوم الوطني إن المملكتين مستمرتان في تقديم الدعم لبعضهما في الجانب السياسي، لافتا الى انه لطالما كان الأردن والبيت الملكي صديقين و حليفين للعائلة المالكة الهولندية.



وأضاف أن هذه العلاقة الممتدة لعقود بين المملكتين، تتميز بالتعاون والتنسيق الناجح في عدد من المجالات، مثل التجارة والأمن والزراعة والتعليم وغيرها.



واوضح ان هولندا تدعم الأردن في استضافته للاجئين ، حيث تعد احدى الدول الرئيسية المانحة في هذا المجال، مؤكدا تقدير هولندا للدور الإنساني الأردني الهام في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم.



واشار الى انه في عام 2019 ، صنفت هولندا الأردن كدولة تركز على التعاون الإنمائي، حيث تعهدت بلاده باستثمار 200 مليون يورو لدعم المملكة في استضافة اللاجئين، ومنذ ذلك الحين يتمتع الجانبان بتعاون موسع في عدد من المجالات، خاصة في إدارة المياه والزراعة والتدريب المهني وتنمية القطاع الخاص وحقوق الإنسان والأمن والتجارة.



وقال إن دعمنا للأردن يتركز حاليا على الحلول الرائدة من خلال الشراكات الهولندية الأردنية لخلق آفاق طويلة الأمد للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة.



من جهة اخرى، اكد السفير التزام هولندا بتعزيز التجارة الثنائية مع الأردن، مبينا أن عددا من المشاريع المدعومة من هولندا تركز على فتح أسواق جديدة للشركات الأردنية، تحديداً تلك التي تقوم بتصدير زيت الزيتون والفواكه والخضروات والملابس ومستحضرات التجميل، وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تعزيز فرص الاستثمار للشركات الهولندية في الأردن.



وأوضح أن الاحتفالات بعيد الملك تقام هذا العام على خلفية الحرب المحزنة وعواقبها المروعة على قاراتنا وغيرها من القارات، لتذكرنا جميعًا بهشاشة السلام ومعاناة ضحايا النزاعات المسلحة.. يذكر أن يوم الملك هو يوم هولندي يشهد مظاهر احتفالية في الشوارع ومختلف المدن ويرمز له باللون البرتقالي والأزياء البرتقالية الإبداعية لجميع المشاركين في الاحتفالات ويحرص الملك ويليم وعائلته أن يكونوا جزءا من هذه الاحتفالات من خلال المشاركة فيها كل عام .



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