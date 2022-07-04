الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار بضواحي شيكاغو

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

عمر العبداللات : لن اشارك في مهرجان جرش

اتفاقية تعاون بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية

توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

الإثنين، 04-07-2022 02:13 م

الأردن يتراجع إلى المرتبة 34 عالميا و6 عربيا بمؤشر معدل البطالة

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - حقق الأردن المرتبة 34 عالميا و6 عربيا وفق مؤشر معدل البطالة العالمية 2021، الذي يصدر سنويا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

اضافة اعلان


وجاء الأردن بالمرتبة 34 عالميا من أصل 208 دولة مشاركة في المؤشر متراجعا بذلك 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020، حيث كان في المرتبة 19 عالميا من أصل 179 دولة مشاركة.


وعزا التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة والذي حمل اسم "الأردن بالمؤشرات الدولية"، أن ارتفاع معدلات البطالة جاء لوجود فرق بين الأجور السائدة في سوق العمل والأجور المطلوبة، بالإضافة إلى غياب العدالة في العرض والطلب على العمل أي أن هناك مناطق جغرافية، يكون الطلب فيها على العمل كبيرا مقارنة بمناطق أخرى، وعزوف الشباب عن العمل بالمجال المهني، بسبب مجموعة من المؤشرات المرتبطة مع الثقافة الاجتماعية السائدة.


وحقق الأردن المرتبة 6 عربيا مقابل الترتيب الخامس في 2020، وبعد كل من سوريا وجيبوتي وليبيا واليمن والسودان.

 


إقرأ ايضا
6202221155354971618806

توقعات باعلان أول رفع على أسعار الفائدة عالمياً لهذا الشهر خلال أيام

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

تراجع أسعار الذهب عالمياً

البنك المركزي (3)

المركزي: 1.8 مليار دينار سندات خزينة خلال 6 أشهر من العام الحالي

1596693618989

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

Pointofsale_jobs

تعرف على الوظائف المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الأردن خلال 10 سنوات

image

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات سنوية بتاريخها

أخبار متعلقة
0011

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

لل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

انبوب نفطي

الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت

0L5A0229

عمرو: رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة حتمية للحفاظ على التنافسية

main_image5d6a4d2a2e05e

الأردن استورد أكثر من 350 ألف برميل نفط من العراق آيار الماضي