الأردن يتراجع إلى المرتبة 34 عالميا و6 عربيا بمؤشر معدل البطالة

الوكيل الإخباري - حقق الأردن المرتبة 34 عالميا و6 عربيا وفق مؤشر معدل البطالة العالمية 2021، الذي يصدر سنويا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

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وجاء الأردن بالمرتبة 34 عالميا من أصل 208 دولة مشاركة في المؤشر متراجعا بذلك 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020، حيث كان في المرتبة 19 عالميا من أصل 179 دولة مشاركة.



وعزا التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة والذي حمل اسم "الأردن بالمؤشرات الدولية"، أن ارتفاع معدلات البطالة جاء لوجود فرق بين الأجور السائدة في سوق العمل والأجور المطلوبة، بالإضافة إلى غياب العدالة في العرض والطلب على العمل أي أن هناك مناطق جغرافية، يكون الطلب فيها على العمل كبيرا مقارنة بمناطق أخرى، وعزوف الشباب عن العمل بالمجال المهني، بسبب مجموعة من المؤشرات المرتبطة مع الثقافة الاجتماعية السائدة.



وحقق الأردن المرتبة 6 عربيا مقابل الترتيب الخامس في 2020، وبعد كل من سوريا وجيبوتي وليبيا واليمن والسودان.