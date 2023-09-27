الأسهم الآسيوية تشهد أداء متباينا

الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الآسيوية بالقرب من أدنى مستوياتها منذ شهر آذار، بضغط من احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول وأزمة العقارات المستمرة في الصين.

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وتراجع مؤشر الأسهم الآسيوية للجلسة الثالثة على التوالي مع انزلاق المؤشرات الأساسية في اليابان وأستراليا، كما أدت الخسائر في الأسهم الكورية الجنوبية إلى اقتراب مؤشر كوسبي من أدنى مستوياته منذ ستة أشهر، وفقا لوكالة (بلومبرغ) الاقتصادية.



على النقيض من ذلك، صعد المؤشر الرئيسي في هونغ كونغ مع استقرار الأسهم في البر الرئيسي الصيني بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في وقت سابق مع إعلان الصين عن تحسن الأرباح الصناعية، متجاهلة تزايد الاضطرابات في قطاع العقارات.