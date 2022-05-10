الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

الوكيل الاخباري- انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الثلاثاء، بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات، وذلك بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.



وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعدما أغلق أمس الإثنين، على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس /آذار.



وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو /أيار إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع.

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