الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

الضمان يدعو للتبرع لحساب تكافل

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الثلاثاء، 10-05-2022 01:13 م

الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

95


الوكيل الاخباري- انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الثلاثاء، بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات، وذلك بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعدما أغلق أمس الإثنين، على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس /آذار.

وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو /أيار إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع.

اضافة اعلان

 

ارم

إقرأ ايضا
image

العقبة الخاصة تشارك في سوق السفر العربي بدبي

19_2022-637788145139015930-901

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

627a39f94236044fb418b76b

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بمصر

93

تراجع الليرة التركية بنسبة 0.4% أمام الدولار

6112754341605505717

أرامكو السعودية تحقق اليوم أعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

627a0fbf4c59b76cea195978

الاقتصاد الخليجي بالمرتبة الـ 12 عالميا

أخبار متعلقة
1202126143249432398888

الدولار يصعد لأعلى مستوى في 20 عاماً وسط ارتفاع الفائدة

28931

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

146-025525-decline-in-shale-oil-production-in-america_700x400

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4%

download

رفع سعر الفائدة يدمي الأسواق العالمية.. خسائر تفوق تريليونات الدولارات

000-12

أسهم أوروبا تتراجع بفعل التركيز على إمدادات الغاز الروسي

09-03-22-686250091

توقعات صادمة لأكبر اقتصاد في العالم.. ماذا سيفعل بايدن؟