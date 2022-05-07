السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 09:05 ص

رفع سعر الفائدة يدمي الأسواق العالمية.. خسائر تفوق تريليونات الدولارات

download


الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في وول ستريت بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين. وكانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

أغلقت الأسهم الأميركية أمس الخميس على انخفاض حاد حيث تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيا لكبح التضخم المتصاعد.

اضافة اعلان

 

 كما أثرت الأرباح سلبا على المعنويات في أوروبا.

فقد تراجع سهم أديداس 4%، إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022 بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين في إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم آي.إن.خي جروب، أكبر بنك هولندي، 2.2%، إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم أمبو الدنمركية للأجهزة الطبية 13.9 %، بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.

كانت الأسواق الأميركية قد شهدت يوماً دامياً أمس الخميس، محى خلاله مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأكبر 500 شركة مدرجة، نحو 1.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، بعد أن شمل الانخفاض 95% من شركات المؤشر.

العربية

إقرأ ايضا
التضخم يقفز في تركيا

ضاعفت أسعار المواد الأساسية 4 مرات.. الليرة التركية تتراجع مجدداً

6f05782e-eottrdgwkaacv6o

قطر: أسعار القطاع الفندقي تسجل ارتفاعا كبيرا مع قرب موعد المونديال

WhatsApp-Image-2020-04-14-at-5.49.17-PM

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

000_329J2J7_0

تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوروبية

28931

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

146-025525-decline-in-shale-oil-production-in-america_700x400

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4%

أخبار متعلقة
627504944c59b72f3e2e3c24

تحرك مصري بعد قرار أمريكا رفع الفائدة

420152184749

لأول مرة في تاريخ مصر.. الذهب يصل لمستوى غير مسبوق

1517011

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.25% إلى 1٪ مع ارتفاع التضخم

3202219104432729489106

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

download

الدولار يسجل أكبر انخفاض في شهر بعد رفع سعر الفائدة الأميركية

2-2

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تأهب المستثمرين لرفع في سعر الفائدة