توقعات صادمة لأكبر اقتصاد في العالم.. ماذا سيفعل بايدن؟

الوكيل الاخباري- يستعد المستثمرون لمدة أسبوع، لظهور البيانات الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك نظرة أولى على النمو الاقتصادي بين يناير ومارس، والمزيد من أرقام التضخم.



ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي الأميركي، الذي يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي، بوتيرة سنوية تبلغ 1% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لتوقعات المحللين في "ريفينتيف".



ويتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا معدل نمو سنوي معدل موسميا يبلغ 1.3% اعتبارا من منتصف أبريل الحالي، وهو ما سيضع الإدارة الأميركية أمام مأزق صعب.



وسيكون هذا انخفاضا حادا مقارنة بوتيرة النمو البالغة نحو 6.9% في الربع الأخير من عام 2021 وستجعلها أسوأ فترة ثلاثة أشهر منذ الركود الوبائي في الربع الثاني من عام 2020.

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