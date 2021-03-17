الأسواق تترقب سياسات الفدرالي المالية

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



الوكيل الاخباري – تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت عمان والساعة العاشرة بتوقيت دبي، ويليها مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع توقعات بعدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة حيث يتوقع أن تظل معدلات الاقتراض قصير الأجل قريبة من الصفر وان السياسة الحالية صحيحة ولن تتغير، وإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر بشراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريًا من السندات، وسيكون كل التركيز سواء من قبل المستثمرون أو الفدرالي على مواضيع متعلقة بتوقعات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم.

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اتخذت الأسهم الرئيسية هذا الأسبوع مسار أفقي ضمن نقاط سعرية محدودة صعوداً وهبوطاً وهذا بالتأكيد يجعلنا نتوقع نحن كمحللين أن لا يستمر كذلك اليوم وبالتالي توقع حدوث تقلبات سعرية قبل أن تتخذ الأسواق إتجاهاً واضحاً بعد ذلك، ويتحرك مؤشر داوجونز حالياً بالقرب من مستويات نفسية وفنية مهمة عند 33000 فيما تشكل المستويات الفنية 32600 منطقة دعم، علماً بأن المؤشرات الثلاثة الرئيسية سواء داوجونز أو ناسداك وكذلك ستاندرد آند بورز تسجل مكاسب أسبوعية لغاية الأن تبلغ 0.2% ، 1.6%، 0.5% على الترتيب لكل منها.



فيما يستمر تداول مؤشر السندات لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 1.6% فيما سجلت أسعار المستهلكين الشهري وفق آخر قراءة بتاريخ 10-3-2021 ارتفاع بنسبة 0.4% وهو يعتبر مؤشر أساسي لتحديد التضحم المالي الذي يواصل ارتفاعه مع زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، وبالتالي عندما يريد البنك المركزي محاربه التضخم المالي، فإن رد فعل البنك يكون برفع سعر الفائدة لمساعدة الأسعار على الانخفاض.



جيروم باول وصف التضخم الحالي وفق تصريحات سابقة بأنه سيكون مؤقت ويختلف عن تضخم سبعينات القرن الماضي لأنه متوقع ومدروس ومقصود وليس مفاجئ ولن يخرج عن السيطرة ولذلك الفدرالي سيكون صبوراً قبل تغيير سياسته النقدية، وبين أن صعود عوائد السندات مؤخراً أثار انتباهه بالفعل، لكن البنك المركزي بحاجة لارتفاع مستدام لمعدل التضخم أعلى 2% من أجل رفع معدل الفائدة، واتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" مع "باول" بأن معدل التضخم لا يشكل خطرًا كبيرًا في الوقت الحالي، ما يحدث الآن هو تحركات مؤقتة في الأسعار، ولكن حدوث ارتفاع مطرد في معدل التضخم مثل حقبة السبعينيات هو أمر غير متوقع تمامًا، فنحن لدينا توقعات راسخة للتضخم، كما أن الفيدرالي تعلم كيفية إدارته، لذلك هي لا تعتقد أن هناك خطرا كبيرا، وأنه في حالة حدوث ذلك فصناع السياسة المالية في الولايات المتحدة يملكون كل الأدوات لمنعه.



