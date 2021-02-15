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الإثنين، 15-02-2021 11:29 ص

الليرة التركية تسجل ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار

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الوكيل الاخباري - لامست الليرة التركية مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي، اليوم الاثنين، لتواصل صعودا بدأ منذ 3 أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.

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وبلغت العملة 7.0085 ليرة للدولار، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن ستة بالمئة.


وفي وقت سابق، بلغت مستوى سبع ليرات وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس 2020.


وصعدت العملة بما يزيد عن 20 بالمئة منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر الماضي، مما عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر.


ورفع البنك أسعار الفائدة منذ ذلك الحين 17 بالمئة من 10.25 بالمئة.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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