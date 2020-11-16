الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020

وفيات الإثنين 16/11/2020

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 16-11-2020 11:31 ص

الإعلان عن مشروع سكة حديد يصل بين ثلاث دول آسيوية

0367-presspictures-cd-ts-1998-web


الوكيل الاخباري - تعتزم السلطات الأوزباكستانية جذب أموال من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية لبناء خط لسكة الحديد في أفغانستان.

اضافة اعلان
 

وجاء ذلك في مرسوم صادر عن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، الذي وافق على جميع إجراءات تنفيذ مشروع إنشاء خط سكك حديدي من مدينة مزار شريف إلى العاصمة كابول، والذي يوفر الوصول إلى موانئ باكستان.


واوضح نص القرار، المنشور على الموقع الإلكتروني للقاعدة التشريعية الوطنية: "التوجيه نيابة عن رؤساء دول أوزبكستان وأفغانستان وباكستان بشأن طلب مشترك لجمع الأموال من المؤسسة المالية الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسات مالية دولية أخرى لتمويل المشروع".


وبحسب المرسوم، يعتزم وزراء النقل في أوزبكستان وأفغانستان وباكستان في ديسمبر/ كانون الأول إجراء محادثات بشأن دراسة معجلة واختيار المسار الأمثل للسكك الحديدية الجديدة العابرة لأفغانستان.


ومن المقرر أن يتم إعداد الوثائق ذات الصلة بالمشروع بحلول يونيو 2021، والبدء في تشييد الطريق في سبتمبر من العام ذاته، بحسب القرار.

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202027163150843067476

الحكومة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

9202018185535103433814

توضيح حكومي حول أسعار الكهرباء في الأردن

2020217755385177Aالاقتصاد-الياباني-اقتصاد-الاقتصاد-اليابان

الاقتصاد الياباني يفاجئ الخبراء

بورصة عمان

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

iraq-today-النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

5eb12d774236042787226ee4

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو