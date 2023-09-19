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الثلاثاء، 19-09-2023 10:01 ص

الإمدادات الكافية تُخفّض أسعار القمح عالمياً

فوائد القمح


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 2%، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالمياً والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

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كما انخفض سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم شهر ديسمبر ( 1 سنتا وربع السنت ) ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.


وحول أسعار الذرة، قال متعاملون إن العقود الأميركية الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في 3 سنوات تقريبا، بسبب ضغوط ناتجة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة، والمنافسة من الصادرات البرازيلية.


وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل، بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

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