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الأحد، 27-08-2023 10:36 ص

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح على المستوى العالمي في ختام تعاملات الأسبوع في البورصة العالمية للسلع، مع ارتفاع مؤشر الدولار عن مستوى 0.08% أمام سلة من العملات الرئيسية.

وتراجعت الأسعار بنسبة 1.58%، أي ما يعادل 10 دولارات ليسجل مستوى 621 دولارا للبوشل.

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أما أسعار الذرة تراجعت في ختام تعاملات الأسبوع في البورصة العالمية للسلع بنسبة 0.05% أي ما يعادل 0.25 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 488 دولارا للبوشل.


وحول أسعار الكاكاو العالمية، فقط ارتفعت عالميا نحو 0.90 % أي ما يعادل 31 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 3466 دولارا للبوشل. 


كما ارتفعت أسعار القطن العالمي نحو 1.42% أي ما يعادل 1.22 دولار للبوشل، ليسجل مستوى 87 دولارا للبوشل.

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