الاجتماع الثالث للشراكة الصناعية التكاملية يعقد في عمّان اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ في عمّان، اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ"لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي جرى التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

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ويرأس اجتماعات اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، أحمد سمير صالح، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو.



وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي بقطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.

