الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

 
الثلاثاء، 09-05-2023 10:25 ص

الاسواق تترقب بيانات التضخم الامريكية والذهب قد يهبط عالمياً

Hn89Y


الوكيل الإخباري  - تترقب الاسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ( التضخم) يوم غدًا الأربعاء.

اضافة اعلان


وقال تقارير إنه إذا جاء تقرير التضخم في حالة تغذي المخاوف من رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى يتراوح بين 1950 دولارا إلى 1920 دولارا.

وتعتبر السبائك تحوطًا في التضخم، لكن الفائدة المرتفعة أثرت على جاذبية الأصل غير المدر للعائد.

ويراهن المتعاملون حاليا بنسبة 92 % على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وأظهرت بيانات مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في تؤتي ثمارها في القطاع المالي. ( investing )

إقرأ ايضا
52

119.5 مليار ريال أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول

4574_RTX15I

لبنان: التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل سيبدأ في أيلول

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

Capture-1

رفع الفائدة لـ 10 مرات في الولايات المتحدة يقلل الطلب على التمويل

6459e4e650530

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً من 10 -13%

ذهب2

أسعار الذهب عالمياً اليوم

أخبار متعلقة
ذهب2

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

تت

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

LYNXNPEC4I0AL_L

الفيدرالي يقلل من أهمية توقعات الأسواق بشأن الفائدة

2160271-442092517

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

LYNXMPEJ3A015_L

ارتفاع الذهب عالمياً وسط ترقب لبيانات التضخم

60f881554236046ab1764613

النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم