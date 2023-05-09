الاسواق تترقب بيانات التضخم الامريكية والذهب قد يهبط عالمياً

الوكيل الإخباري - تترقب الاسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ( التضخم) يوم غدًا الأربعاء.

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وقال تقارير إنه إذا جاء تقرير التضخم في حالة تغذي المخاوف من رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى يتراوح بين 1950 دولارا إلى 1920 دولارا.



وتعتبر السبائك تحوطًا في التضخم، لكن الفائدة المرتفعة أثرت على جاذبية الأصل غير المدر للعائد.



ويراهن المتعاملون حاليا بنسبة 92 % على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.



وأظهرت بيانات مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت في تؤتي ثمارها في القطاع المالي. ( investing )