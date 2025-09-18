المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إنّ فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، ووحدة المشاغل والحفر، بالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، وشركة مياه اليرموك، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اليوم الخميس 18 أيلول 2025 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق الفيصلية / جنوب عمّان، وبرقش / عجلون، ومادبا، والكورة / إربد، تتمثل بسحب المياه المزوّدة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية، وتزويد منازل بطريقة مخالفة، حيث تمّت إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.



ونفّذت وحدة الرقابة الداخلية حملة في منطقة الفيصلية / جنوب عمّان، وتم ضبط اعتداءين لتزويد منازل.

وفي منطقة مثلث برقش / عجلون، تم ضبط اعتداءات على خط قطره 4 إنش، يزوّد المنطقة، لتعبئة صهاريج مخالفة.