المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها

ونفّذت وحدة الرقابة الداخلية حملة في منطقة الفيصلية / جنوب عمّان، وتم ضبط اعتداءين لتزويد منازل.
وفي منطقة مثلث برقش / عجلون، تم ضبط اعتداءات على خط قطره 4 إنش، يزوّد المنطقة، لتعبئة صهاريج مخالفة.
وفي منطقة جرينا / مادبا، تم ضبط مزارع عدد 2 تعتدي على خط مياه لتزويد برك سباحة.
وفي الكورة / إربد، تم ضبط اعتداء على خط لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تمّت إزالتها، وإعادة تصويب الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت سلطة المياه أنها ستواصل العمل بكل طاقتها لحماية شبكات المياه من الاعتداءات ومنعها وتطبيق أحكام القانون، في الوقت الذي يضرب فيه البعض عرض الحائط هذه الجهود، ويقومون بكسر الخطوط للاعتداء على المياه وحرمان مناطق واسعة من حقوقها المائية، مؤكدة عزمها الجاد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحكام قبضة القانون على كل من تسوّل له نفسه ذلك، مناشدة الجميع التعاون في الإبلاغ عن أيّ اعتداءات، خاصة وأنّ الاعتداءات تُعدّ من أهم الأسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.
