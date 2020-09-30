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الأربعاء، 30-09-2020 02:37 م

الاقتصاد السعودي ينكمش 7% في الربع الثاني من 2020

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الوكيل الاخباري – أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي انكمش 7 % في الربع الثاني من 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء السعودية "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%".

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

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يذكر أنه في الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس/ آذار الماضي.


وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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