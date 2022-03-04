الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

بيلاروس تعزز دفاعاتها الجوية على كامل حدودها

الجمعة، 04-03-2022 02:38 م

الاقتصاد العالمي قد يخسر تريليون دولار بسبب الحرب في أوكرانيا

1-50


الوكيل الاخباري - كشف تقرير حديث أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

اضافة اعلان

وذكر التقرير الذي أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل.


يأتي ذلك في وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى في سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسي لروسيا وأوكرانيا في تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.


قال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، البروفيسور جاجيت شادا: “قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية، وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية”.


وجادل مركز الأبحاث بأن هذا من شأنه أن يغذي التضخم العالمي ويشكل خطراً على النمو الاقتصادي.


وأضاف أنه في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيظل ينكمش بنسبة 1.5% هذا العام وأكثر من 2.5% بنهاية عام 2023.


ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.

 

العربية


إقرأ ايضا
1646405070104

ارتفاع أسعار النفط عالميا

imgid545992

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

62220fa642360438b04a053d

أسواق المال العالمية تسجل تراجعا حادا جديدا

main_image62221fc4a94c7

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1127986308_16349079934491n

الصين ترفع أسعار البنزين والديزل

359425_36_1646377808

الألمنيوم يصعد إلى رقم قياسي جديد ويسجل 3850 دولارا للطن

أخبار متعلقة
Screenshot_30

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

h5bzxv98

نقابة الملاحة: 5 بواخر عجول واغنام من اوكرانيا ورومانيا تصل العقبة نهاية الاسبوع

doc-323X4QC-@photo3

العالم العربي يخشى نقص القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا

نورد-ستريم-2

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

m_990_7191_49863

حرب روسيا وأوكرانيا.. أزمة خبز تطلّ برأسها بالشرق الأوسط

9de690be-9fa7-4833-8fb9-45cfec4301d4_16x9_1200x676

الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا تهدد 80% من واردات القمح لدولة عربية