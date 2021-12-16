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البترول الوطنية لـ الوكيل: الطاقة الانتاجية لحقل الريشة ارتفعت 5 اضعاف

الخميس، 16-12-2021 03:06 م

البترول الوطنية لـ الوكيل: الطاقة الانتاجية لحقل الريشة ارتفعت 5 اضعاف

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الشركة الوطنية للبترول محمد الخصاونة إنه تم رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي لـ 5 أضعاف خلال عامي 2020 و 2021 ، بالمقارنة مع 2019. 

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وأضاف الخصاونة لـ "الوكيل الإخباري" أن عام 2021 كان استمراراً لخطط 2020، موضحاً أن العمل مستمر لكشف المزيد من الابار وبكثافة أكبر. 


وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى انه مع نهاية عام 2022 سوف تصل القدرة الإنتاجية للحقل من 45 -50 مليون قدم مكعب. 


وختم الخصاونة، أن 2020 و2021 كانا عامين مميزين في الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط. 


وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة بوقتٍ سابق أنه سيتم حفر 6 آبار غاز في حقل الريشة خلال عام 2022. 

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