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السبت، 04-12-2021 03:49 م

أوميكرون يحدث الذعر في أسواق البورصات العالمية والعربية

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الوكيل الإخباري - أحدث متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ذعر كبير طال أسواق المال والبورصات العالمية والعربية على حد سواء.

وبينت التوقعات ان بورصات الأسواق العربية، ستتأثر بمتحور كورونا الجديد بنسب تتراوح بين 3 إلى 5% مع تراجع  معدلات المكاسب 

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وأوضحت التوقعات العالمية أن ارتفاع مؤشرات البورصات العربية إلى نقاط قياسية، يرجع إلى انتهاج سياسات تحفيزية، من تداعيات تفشي أزمة كورونا الذي تلقى بظلالها على تقلب الأسواق رأسا على عقب، وتتسبب في سلسلة تراجعات وخسائر بالجملة.


وبالنسبة للمتحور الجديد «أوميكرون» فقد ساهم في تراجع الأسواق العربية بشكل قوي، إضافة إلى الإقليمية والعالمية أيضًا، وذلك بسبب تفضيل الصحة عن المال والاحتفاظ بالسيولة هو الاختيار الأفضل من وجهة نظر المتعاملين لمواجهة تداعيات متحور كورونا الجديد.


وتكبدت العملات المشفرة خسائر كبرى، حيث شهدت عملة البيتكوين موجات بيع وانخفضت بنسبة 8.4٪ إلى 54179 دولارًا، وقد بدأت الآثار الاقتصادية للمتحور محسوسة بالفعل في عدة دول، حيث تخضع الرحلات الجوية بين جنوب إفريقيا وأوروبا للحجر الصحي أو تم إغلاقها تمامًا.


وانخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بأكثر من 20 بالمئة، اليوم السبت، وسط تراجع في قطاع العملات المشفرة بوجه عام.


وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، أن قيمة البيتكوين تراجعت إلى حوالي 296ر42 دولار في سنغافورة، وتراجعت كذلك قيمة "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة تداولا، بنسبة 4ر17 في المئة، قبل أن تعوض بعضا من خسائرها.

 

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