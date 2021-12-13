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الإثنين، 13-12-2021 02:47 م

مطالب بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

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الوكيل الإخباري -طالب الخبير في مجال النفط والطاقة هشام عقل إلغاء بند فرق أسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء. 

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" ان هذا البند يضيف اعباء اكثر على المواطنين ويزيد من قيمة الفاتورة عليهم بغض النظر عن حجم الاستهلاك. 


وأشار إلى أنه بالرغم من بقاء الحكومة التعرفة عند صفر منذ نيسان 2020 الا أن الأمور قد يغير وفقا لأسعار النفط عالميا. 


ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام القادم لتكون 3 شرائح بدلا من 7. 

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