تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

الوكيل الإخباري - كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع ملحوظ في قيمة المستوردات للأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تركزت على النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والحبوب.

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وبلغت قيمة المستوردات من النفط الخام بنسبة 16.4%، كما بلغت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 25.3%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 23.4%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 532.2%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.4%، والحبوب بنسبة 16.8%.



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