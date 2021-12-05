الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الأحد، 05-12-2021 03:18 م

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

سلع


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع ملحوظ في قيمة المستوردات للأردن خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تركزت على النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والحبوب.

اضافة اعلان


وبلغت قيمة المستوردات من النفط الخام بنسبة 16.4%، كما بلغت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 25.3%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 23.4%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 532.2%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.4%، والحبوب بنسبة 16.8%.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f1a7eb7d-3051-46aa-b798-08075408c5bd_16x9_1200x676

9.3 تريليون دولار التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

19d41ffdb30ce520005d81c86874f1cc

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

04-ff-exports_ban_127-ab

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

GettyImages-1248674199

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

أخبار متعلقة
311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%

5d77f4ad-e04e-4e35-a0cb-8a002240611a

الحكومة تجدد اتفاقية استيراد النفط من العراق لعام جديد

0L5A0277

الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

1632491968569

ارتفاع أسعار النفط عالميا

52202_large

توقعات بارتفاع أسعار الذهب محليا

61a090cc4c59b7219b035f8b

انخفاض أسعار النفط عالميا