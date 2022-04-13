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الأربعاء، 13-04-2022 04:09 م

البحرين: أسعار المواد الخام تأثرت إيجابا بحرب أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين علي البقالي ، إن حرب أوكرانيا أثرت بشكل إيجابي على جميع قطاعات المواد الخام بما في ذلك الألمنيوم.

وأضاف أن الشركة تنتج نحو مليون ونص طن متري من الألمنيوم في السنة.

وقال "ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا وفاق سعر الألمنيوم 3500 دولار للطن الواحد وهذه أسعار تاريخية لم نرها منذ عقود طويلة".

وأوضح أن لا تستورد مواد خاما من روسيا أو أوكرانيا، فيما نقوم باستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج وقد وجدنا بدائل من موردين آخرين".

ولفت إلى أن التأثير الأكبر جراء الحرب على الشحن وشحة الحاويات في السوق وقد زادت الحرب وفاقمت هذه المشكلة، وأضافت نحو 50 أو 60%، إلى تكلفة الشحن التي كانت سائدة في العام الماضي، وقد وجدنا حلولا لتوصيل البضائع إلى العملاء على مستوى العالم.

وأشار إلى أن أزمة الشحن ليست جديدة، إلا أنه وفي نهاية العام وجدنا مؤشرات إيجابية على انخفاض أسعار الشحن، وبسبب الحرب تفاقمت الأوضاع مرة أخرى، وبعد انتهاء الحرب ستنخفض الأسعار مرة أخرى.

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