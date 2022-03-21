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الإثنين، 21-03-2022 01:05 م

قفزة في أسعار الألمنيوم بعد خطوة من أستراليا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الألمنيوم اليوم، بأكثر من 4% في بورصة لندن للمعادن (LME) بعد أنباء عن فرض أستراليا حظرا على تصدير الألومينا والبوكسيت إلى روسيا كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو.

وخلال التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 4.1% إلى 3519 دولارا للطن المتري، وفي بداية التعاملات سجلت العقود ارتفاعا بنسبة 4.8%، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقال وزارة الخارجية الأسترالية، إنه تم حظر على الشركات الأسترالية توريد الألومينا وخامات الألمنيوم والبوكسيت إلى روسيا، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن "أستراليا تستحوذ على ما يقرب من 20% من الألومينا الموردة إلى روسيا، وأن وقف تصدير المكونات الرئيسية لإنتاج الألمنيوم سيحد من إنتاج المعدن في روسيا، والذي يلعب دورا مهما في صناعة الدفاع".

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روسيا اليوم

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