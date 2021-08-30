الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة تحذر من تراجع الوضع الوبائي في المملكة

الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

أول أردنية تحصل على شهادة هندسة تصنيع محركات الطائرات

البنك الدولي : تحويلات نقدية طارئة لمتضرري كورونا في المملكة

مسابقة للمحامين للتنافس على شواغر قضائية

أسس لتحديد مستوى اللغات الأجنبية لممارسة العمل الأكاديمي

الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

وفاة 'وزير السعادة' الشاب محمد القضاة يشعل مواقع التواصل

بيان للراغبين بمغادرة أفغانستان على متن رحلات تنظمها روسيا

أسعار الذهب الاثنين 30/8/2021

الإثنين، 30-08-2021 10:50 ص

البنك الدولي : تحويلات نقدية طارئة لمتضرري كورونا في المملكة

ffdc44fd-c2e5-4de4-bbba-006071b68f4a


الوكيل الإخباري - صرف البنك الدولي، نحو 91 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

اضافة اعلان


وبحسب البيانات ، فإن التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أب/أغسطس الحالي، ليصبح ثاني إجراء من مدفوعات البنك بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020.


البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة عفيفة في الأردن.


وفي حزيران/يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.


ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر عفيفة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)". 


وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.


ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة الناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر العفيفة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820212994911764431942

أسعار الذهب الاثنين 30/8/2021

612c318386313

ارتفاع النفط بعد اجتياح الإعصار إيدا منطقة إنتاج الخام بولاية لويزيانا الأميركية

5dNtW

دعم مالي ضخم للأردن لمواجهة كورونا

بنزين 3

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

820212694932335759813

أسعار الذهب الأحد 29/8/2021

354656

كوبا تعتزم الاعتراف بالعملة المشفرة‎‎

أخبار متعلقة
5dNtW

دعم مالي ضخم للأردن لمواجهة كورونا

540e9db2-f327-4154-bcc1-eeb39f493d9b_16x9_1200x676

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا

نفط

النفط يهبط بعد يومين من المكاسب بسبب نقص الإمدادات

ذهب٢

ارتفاع احتياطيات الصين من الذهب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

66-32

استقرار أسعار النفط عالميا