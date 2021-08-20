ارتفاع احتياطيات الصين من الذهب

الوكيل الإخباري - كشف كتاب سنوي يصدر عن جمعية الذهب الصينية، نمو احتياطيات البلاد من الذهب إلى 14727.16 طن حتى العام 2020.

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ووفق الكتاب فأنه بالرغم من جائحة كورونا والسياسات المتعلقة بحقوق التعدين، إلا أن إنتاج الذهب في البلاد لا يزال يحتل المرتبة الأولى في العالم، حيث بلغ 365.35 طن في عام 2020، منخفضا بمقدار 14.88 طن، وبنسبة 3.91 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2019 .



وبلغ إجمالي حجم تداول الذهب في السوق الصينية 95500 طن في عام 2020، وهو ما يمثل 13.72 بالمائة من تعاملات الذهب في السوق العالمية.



وقدم الكتاب السنوي الذي نشرته الجمعية تقريرا تحليليا عن التطور والاتجاه المستقبلي لصناعة الذهب في الصين، والذي يغطي سلسلة الصناعة بأكملها بما في ذلك التنقيب عن الذهب والتعدين والمعالجة والاستثمار.

بترا