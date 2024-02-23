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الجمعة، 23-02-2024 09:52 ص

البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - أكد البنك الدولي أن الحرب الاسرائيلية على غزة كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".

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وبين انه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".

وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".

وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80% من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.

وتابع أن هذا التراجع الفصلي يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 % مضيفا أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.

 




 

 


 

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