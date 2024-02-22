الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

زلزال بقوة "5.4" درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

شاهد اللحظات الاولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

فيديو - مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا إنساني

هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الخميس، 22-02-2024 09:34 ص

البنك الدولي: طفرة الاقتراض تهدد استقرار الاقتصادات الناشئة

rysyX0vHq2zB5xSK5qMMmtcmCK6at1MIZgTE7rQG
الوكيل الإخباري - حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي "أسرع بكثير" من معدلاتها الحالية لمواكبة ديونها المتزايدة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض "يحدث طفرة" في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.اضافة اعلان


يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى، فقد طرحت كينيا مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق 10%  وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.

وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث،  توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا"، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها.

وضرب مثالا بقوله "إذا كان عليّ قرض عقاري بفائدة عشرة بالمئة، فسأكون قلقا".

ونوه البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لأن يسجل خلال الفترة من 2020 و2024 أضعف أداء لفترة 5 سنوات منذ 30 عاما، حتى في حالة تجنب الكساد، وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 % قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في 2025.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-112950-gold-prices-today-jordan-thursday-june-9-2022_700x400

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

0010

الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

00100

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

720232511267682894921

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض معدلات الفائدة قريباً

LYNXNPEK1L042_L

استقرار أسعار صرف الدولار عالمياً

524540_4_1700546345

مخاوف نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

أخبار متعلقة
33333

انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

البنك-الدولي-3-scaled-1-780x470

البنك الدولي: 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن

535025

الميزانية السعودية تسجل 1.21 تريليون ريال إيرادات في 2023

55525215

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال كانون الثاني

000_34H82NA

صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من آثار حرب غزة

وزير-الطاقة-السعودي-رفض-الإجابة-عن-سؤال-الصحفي-البريطاني-بحجة-أنه-السؤال-الخطأ-في-المكان-الخطأ-رويترز

وزير الطاقة السعودي: لدينا طاقة فائضة كبيرة لإنتاج النفط